La fase a gironi del Mondiale 2026 si è conclusa. Tra la serata e la notte italiana sono stati emessi i verdetti infatti dei gironi J, K e L, con gli ultimi pass per i sedicesimi di finale staccati. La Croazia si è qualificata come seconda grazie alla marcatura di Nikola Vlasic, alle spalle dell'Inghilterra e insieme al Ghana, che ha passato il turno come una delle migliori terze. Lo 0-0 tra tra Colombia e Portogallo ha promosso i Cafeteros come primi del gruppo K, a discapito di CR7 e compagni che incontreranno la nazionale croata ai sedicesimi. Terza del gruppo K il Congo, in virtù della vittoria per 3-1 maturata con l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Infine, l'Argentina è passata come prima del gruppo J, a punteggio pieno, con Austria e Algeria, che si spartiti il passaggio del turno, a seguito di un pirotecnico 3-3 nello scontro diretto.

Oggi parte la fase ad eliminazione diretta: alle 21.00 il Canada di Jonathan David è atteso dall'impegno contro il Sudafrica, per il match che stapperà i sedicesimi di questo Mondiale 2026. I canadesi si sono qualificati come secondi della classe nel girone B con 4 punti, con il ruolino di marcia che recita 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, scalzando la Bosnia a pari punti, in virtù della miglior differenza reti. Anche la squadra sudafricana ha passato il turno come seconda, con la vittoria di misura all'ultima giornata sulla Corea del Sud, dopo la sconfitta all'esordio con il Messico e il pareggio rimediato con la Repubblica Ceca. La nazionale rossa avrà voglia di passare il turno nella manifestazione che gioca in casa e in California dovrà stare attenta a non sottovalutare i Bafana Bafana.

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Dove vedere i Mondiali 2026

Mondiali, le partite in programma

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da Dazn saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro di Sudafrica-Canada sarà affidata a Rai 1, con la diretta streaming gratuita su Rai Play.DOMENICA 28 GIUGNO

Ore 21:00 – Sudafrica-Canada – Rai e Dazn