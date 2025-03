Di padre in figlio. Con il nostro amato Toro

Quando avevamo pensato che la terza vittoria consecutiva fosse alla nostra portata, eravamo non solo seri, ma anche convinti. Questa convinzione ha retto fino all'83' della partita di Parma, quando lo sciagurato passaggio di Coco 'no look' all'indietro ha causato il calcio d'angolo dal quale è arrivato, puntalissimo, il pareggio dei padroni di casa. Poi ci ha assalito la paura di perderla, cosa che, in altri tempi, nemmeno troppo remoti, sarebbe successo. Il Toro, lo sappiamo, è questo. Con le sue bellezze e le sue follie. Risoluto e a tratti spumeggiante nel primo tempo con in campo la qualità (tantissima) dei nuovi arrivi di gennaio Elmas e Casadei (guarda un pò). Un pò prudente e con i limiti dei cambi nel secondo tempo, ma con la capacità di tornare in vantaggio grazie ad un bel guizzo del trio Vlasic/Maripan/Adams. Poi resta l'amarezza e la rabbia per non aver vinto e per non aver fatto tripletta.

Ma, nonostante il dispiacere e l'analisi che facciamo tra poco, va detto con chiarezza che non riteniamo giusto buttare la croce sui ragazzi di Vanoli, magari per lucrare qualche visualizzazione in più. La rosa del Toro è nettamente migliorata con il calciomercato di gennaio: sì, continuiamo a rivendicarlo come fatto dalla prima ora, quasi in solitaria. Ora lo riconoscono praticamente tutti, ma non fa niente. La rosa iniziale, lo abbiamo sempre scritto, non era all'altezza di regalarci un sogno, nonostante il primo posto a 11 punti dopo 5 partite. Con Schuurs dall'inizio e con Zapata integro, probabilmente sarebbe andata diversamente. Ma poi, con l'infortunio di Duvan, il mondo ci è crollato addosso e il Toro ha dovuto battersi per la salvezza. Lo abbiamo sempre saputo che i nostri sogni non potevano andare oltre questo. Una salvezza tranquilla non ci può accontentare, ovviamente, ma almeno da febbraio abbiamo ricominciato a vedere un Toro diverso. Poi capita che inesperienza ed errori ci facciano sfuggire la vittoria, come a Parma. Ma se si toglie dal campo la qualità di Casadei e Elmas che avevano fatto sfracelli nel 1° tempo (toh, due nuovi arrivati) per Karamoh, oppure se Coco fa un retropassaggio assurdo in calcio angolo (quasi in rete direttamente), o, ancora, se togli Lazaro e metti Pedersen, ecco che indebolosci le speranze granata di vincerla. Non a caso, Vanoli in conferenza post match ha detto: "La rabbia per il 2-2 è per il retropassaggio che regala l'angolo. Stavamo vincendo, mi fa diventare matto, è un segnale di poca lucidità che non voglio vedere. Per vincerla bisognava gestire meglio i momenti, spezzando un pò la gara". E, ancora sul gol da Pellegrino quasi esordiente in A: "Bisogna capire come marcare l'avversario, su questo bisogna migliorare. Mi sono arrabbiato con Coco perché l'ha fatto girare 3 volte. Sappiamo di dover migliorare e ci lavoreremo".