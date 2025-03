Una maglia granata nella Nazionale Italiana Comunicazione Digitale a Coverciano

Nuovo appuntamento con "La Scossa Granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "Al Centro Tecnico Federale di Coverciano, avrò l'onere e l'onore di rappresentare il Vecchio Cuore Granata..."

Michelangelo Suigo 25 marzo 2025

La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale avrà quest'anno una maglia granata in campo. Nella inedita sfida tra le due squadre 'Social Network' e 'Intelligenza Artificiale & Realtà Virtuale (AI & VR)', che andrà in scena venerdì 28 marzo a Firenze al Centro Tecnico Federale di Coverciano, avrò infatti l'onere e l'onore di rappresentare il Vecchio Cuore Granata. Non sarà di certo la prestazione sportiva a far brillare il nostro amato colore granata, ma vi prometto tanta grinta e passione. Il match della Digital Cup 2025, arrivata alla quarta edizione, è un appuntamento organizzato a Coverciano dalla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale.

Prima del fischio d'inizio, fissato per le ore 15, si terrà, dalle 14, un talk sui temi legati alle piattaforme digitali di comunicazione, all'intelligenza artificiale e alla realtà virtuale tra esponenti del mondo dello sport, del digitale, delle aziende e delle istituzioni. L'iniziativa ha l'obiettivo di fare divulgazione e sensibilizzazione sui temi del digitale ma anche di fare beneficenza: quest'anno si raccolgono fondi per l'associazione Trisomia 21, a sostegno delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie. È già possibile effettuare una donazione a questo link. Qui, invece, è possibile iscriversi e partecipare gratuitamente al talk e assistere alla gara. Calcio e passione per questo sport vedranno in campo e sugli spalti tifosi di tutte le squadre e, per la prima volta anche un cuore granata batterà per questa bella causa. Perché ci sono valori che uniscono solamente: questi sono i valori della solidarietà, dello sport e dell'amicizia.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un autore che per chi è avvezzo al mondo della comunicazione, specialmente se legata all’imprenditoria, non ha bisogno di presentazioni. Chi volesse approfondire il suo sterminato curriculum può farlo sul sito di Inwit, azienda di cui ricopre attualmente il ruolo di EVP External Relations, Communication & Sustainability Director. Ma soprattutto, per quel che attiene a questa rubrica, Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

