Verona-Torino, le formazioni ufficiali: Aboukhlal titolare, la decisione su Asllani

Tra infortuni e mercato, Baroni corre ai ripari e trova soluzioni per ogni reparto. Alle 18:00 il fischio d'inizio di Verona-Torino: al Bentegodi va in scena la sfida tra i gialloblù di Paolo Zanetti e i granata di Marco Baroni, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Come aveva annunciato il tecnico granata in conferenza stampa, su Coco - tornato anticipatamente dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione ai gironi della propria Guinea Equatoriale - era necessario fare alcune valutazioni, che hanno portato alla sua titolarità al fianco di Ismajli e Maripan, davanti a Paleari, diventato punto di riferimento per la porta. Sugli esterni problemi fisici per Pedersen - ancora alle prese con il proprio infortunio, rimediato nel corso della sfida contro il Cagliari - e Nkounkou e Ngonge - questi influenzati -. Così Baroni, che aveva scelto l'austriaco per la fascia sinistra nelle scorse gare, ha riportato Lazaro sulla destra, con Aboukhlal preferito a Biraghi sulla sponda opposta. Decisioni in corso lato dirigenza, invece, per Asllani: si valuta per lui la possibilità di terminare anticipatamente il prestito. Intanto l'albanese si accomoda in panchina, lasciando il posto in regia a Ilkhan. Al suo fianco, insieme al solito Vlasic, confermato Gineitis. Baroni preferisce ancora una volta il lituano a discapito di Anjorin e Casadei, quest'ultimo assente ormai da due gare e fuori dalla lista titolari da oltre un mese. In attacco, Zapata potrà subentrare, ma la coppia dal 1' resta Adams-Simeone. Di seguito le formazioni ufficiali del match.