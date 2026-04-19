Le ultime novità in vista della sfida contro i grigiorossi: seguite tutte le info del prepartita
12:22 Le dichiarazioni di Bondo: "Mi adatto per dare il meglio alla squadra"
12:21 Le dichiarazioni di D'Aversa: "Vincere per dare continuità"
12:15 Manca un quarto d'ora al fischio d'inizio, seguite con noi la diretta testuale dell'incontro.
12:10 È quasi tutto pronto, Maripan torna negli undici di partenza e carica i suoi: "Voglio una vittoria!"
12.00 Cremonese e Torino in campo per il riscaldamento.
11.51 Comincia il riscaldamento dei portieri della Cremonese.
11.45 Il Torino è in campo per la ricognizione.
11.33 Ecco gli undici su cui faranno affidamento Giampaolo e D'Aversa: le formazioni ufficiali
11.11 La Cremonese è arrivata allo stadio ed è già in campo per la ricognizione.
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