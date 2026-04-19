Le ultime novità in vista della sfida contro i grigiorossi: seguite tutte le info del prepartita

Matteo Curreri

12:22 Le dichiarazioni di Bondo: "Mi adatto per dare il meglio alla squadra"

12:21 Le dichiarazioni di D'Aversa: "Vincere per dare continuità"

12:15 Manca un quarto d'ora al fischio d'inizio, seguite con noi la diretta testuale dell'incontro.

12:10 È quasi tutto pronto, Maripan torna negli undici di partenza e carica i suoi: "Voglio una vittoria!"

12.00 Cremonese e Torino in campo per il riscaldamento.

11.51 Comincia il riscaldamento dei portieri della Cremonese.

11.45 Il Torino è in campo per la ricognizione.

US Cremonese v Torino FC - Serie A
CREMONA, ITALY - APRIL 19: Torino FC on pitch inspection during the Serie A match between US Cremonese and Torino FC at Stadio Giovanni Zini on April 19, 2026 in Cremona, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

US Cremonese v Torino FC - Serie A

11.33 Ecco gli undici su cui faranno affidamento Giampaolo e D'Aversa: le formazioni ufficiali

11.11 La Cremonese è arrivata allo stadio ed è già in campo per la ricognizione.

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11.06 Il Toro indosserà il kit away.

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11.00 - Benvenuti all'avvicinamento alla sfida tra Cremonese e Torino, lunch match della 33a giornata di Serie A. I granata, dopo le due vittorie consecutive con Pisa e Verona, puntano a conquistare un tris che manca dal 2019. Seguite con tutti gli aggiornamenti del prepartita.

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