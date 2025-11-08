tor partite Juventus-Torino, le ultime dai campi: comincia il riscaldamento

PREPARTITA

Juventus-Torino, le ultime dai campi: comincia il riscaldamento

Juventus-Torino, le ultime dai campi: comincia il riscaldamento - immagine 1
Qui su Toro News vi accompagniamo minuto per minuto al fischio d'inizio della sfida dell'Allianz Stadium
Eugenio Gammarino

17:27 - Nel prepartita ha rilasciato alcune dichiarazioni il DT granata Davide Vagnati: qui le sue parole

17:15 - Entrambe le squadre sono entrate in campo per dare inizio al riscaldamento: granata accolti da moltissimi fischi

Juventus-Torino, le ultime dai campi: comincia il riscaldamento- immagine 2

17:10 - Anche i portieri bianconeri fanno il loro ingresso in campo

Juventus-Torino, le ultime dai campi: comincia il riscaldamento- immagine 3

17:09 - I portieri del Torino fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento accolti da bordate di fischi.

17:05 - Ecco le formazioni ufficiali del derby della Mole: esclusione eccellente in attacco per il Toro

17:00 - Qui i convocati per il match contro la Juventus

16:55 - In occasione del derby della Mole la squadra di Marco Baroni utilizzerà la prima maglia

16:45 - Il Torino ha fatto il proprio arrivo allo stadio con il pullman granata.

16:40 - Il pullman della Juventus è arrivato all'Allianz Stadium

Manca poco e poi si darà il via all'undicesima giornata di Serie A sul campo dell'Allianz Stadium per il derby della Mole. A fronteggiarsi i granata di Marco Baroni e i bianconeri di Luciano Spalletti. Una sfida importante sia per il Torino, che per i bianconeri: entrambe le formazioni hanno voglia e bisogno di fare punti, trovare risultato e quindi il sorriso. Noi vi raccontiamo l'avvicinamento alla sfida delle 18.00 minuto per minuto: rimanete qui su Toro News per tutte le ultime news grazie ai nostri inviati all'Allianz Stadium.

Leggi anche
Vagnati pre Juventus-Torino: “Dobbiamo giocare la partita e non subirla”
Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: Baroni sceglie Ngonge e Simeone

© RIPRODUZIONE RISERVATA