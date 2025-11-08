Juventus-Torino, le ultime dai campi: comincia il riscaldamento

Manca poco e poi si darà il via all'undicesima giornata di Serie A sul campo dell'Allianz Stadium per il derby della Mole. A fronteggiarsi i granata di Marco Baroni e i bianconeri di Luciano Spalletti. Una sfida importante sia per il Torino, che per i bianconeri: entrambe le formazioni hanno voglia e bisogno di fare punti, trovare risultato e quindi il sorriso. Noi vi raccontiamo l'avvicinamento alla sfida delle 18.00 minuto per minuto: rimanete qui su Toro News per tutte le ultime news grazie ai nostri inviati all'Allianz Stadium.