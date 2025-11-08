17:27 - Nel prepartita ha rilasciato alcune dichiarazioni il DT granata Davide Vagnati: qui le sue parole
PREPARTITA
Juventus-Torino, le ultime dai campi: comincia il riscaldamento
17:15 - Entrambe le squadre sono entrate in campo per dare inizio al riscaldamento: granata accolti da moltissimi fischi
17:10 - Anche i portieri bianconeri fanno il loro ingresso in campo
17:09 - I portieri del Torino fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento accolti da bordate di fischi.
17:05 - Ecco le formazioni ufficiali del derby della Mole: esclusione eccellente in attacco per il Toro
16:55 - In occasione del derby della Mole la squadra di Marco Baroni utilizzerà la prima maglia
16:45 - Il Torino ha fatto il proprio arrivo allo stadio con il pullman granata.
16:40 - Il pullman della Juventus è arrivato all'Allianz Stadium
Manca poco e poi si darà il via all'undicesima giornata di Serie A sul campo dell'Allianz Stadium per il derby della Mole. A fronteggiarsi i granata di Marco Baroni e i bianconeri di Luciano Spalletti. Una sfida importante sia per il Torino, che per i bianconeri: entrambe le formazioni hanno voglia e bisogno di fare punti, trovare risultato e quindi il sorriso. Noi vi raccontiamo l'avvicinamento alla sfida delle 18.00 minuto per minuto: rimanete qui su Toro News per tutte le ultime news grazie ai nostri inviati all'Allianz Stadium.
