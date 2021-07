Torino, Gemello convocato per il raduno. E intanto tratta il rinnovo

In scadenza giugno 2022, Gemello va verso il rinnovo di contratto, ma ancora è in dubbio la sua conferma nel Toro di Juric

Luca Bonello

È pronta a partire la stagione 2021-2022 del Torino: i granata si raduneranno al Filadelfia domani per cominciare, agli ordini di Ivan Juric, la preparazione alla nuova annata. Tra i convocati ci sarà anche Luca Gemello, che dopo l'anno in prestito in Serie C al Renate è pronto a giocarsi le sue chance in un reparto di cui fanno parte anche Milinkovic-Savic, Berisha e Sava (oltre a Sirigu, che però al momento è evidentemente fuori dai piani del club).

CHANCE - Luca Gemello si presenterà al raduno di domani consapevole che potrebbe non essere solo di passaggio. Il classe 2000 parte infatti terzo nelle gerarchie dopo Berisha e Milinkovic, ma farà di tutto per guadagnare posizioni in squadra e insidiare i due compagni, i quali di certo non sono dei titolari inamovibili di questo Toro, che, al momento, non presenta una certezza indiscutibile come poteva essere Sirigu.

FUTURO - Gemello quindi proverà a farsi spazio nel Torino 2021-2022 e, anche se sarà molto difficile, non è da scartare la possibilità che rimanga nel terzetto di portieri. Il suo futuro è infatti ancora tutto da definire e col passare delle settimane si capirà meglio il suo ruolo in squadra. Il portiere ha il contratto in scadenza 2022 e di conseguenza una decisione va presa. A tal proposito, i vertici del club granata stanno già discutendo del rinnovo, che non dovrebbe tardare ad arrivare vista l'annata positiva fatta col Renate a prescindere da ogni decisione relativa alla prossima stagione. Un premio per un portiere che ha dimostrato di avere delle prospettive interessanti.