Verso Inter-Torino: probabili formazioni e ultime news

Le probabili formazioni di Baroni e Chivu e le ultime notizie sulla gara del Meazza di stasera
Eugenio Gammarino

Questa sera, lunedì 25 agosto, alle 20:45, il Torino di Marco Baroni affronterà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano l'Inter di Cristian Chivu nella sfida valida per la prima giornata di campionato. Il posticipo segna l'esordio nel campionato di Serie A 2025-2026 per entrambe le formazioni. Il match vedrà opposte due squadre che partono con obiettivi diversi, ma comunque con l’ambizione di vivere un campionato da protagoniste. Di seguito, le probabili formazioni e le ultime novità sul match.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Adams, Vlasic. All. Baroni.

Le ultime notizie

Verso Inter-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming

Baroni pre Inter-Torino: "Adams? Ad oggi non c'è una cessione in vista"

Chivu pre Inter-Torino: "I granata faranno la loro gara, hanno nulla da perdere"

Inter-Torino, Baroni al debutto in A con i granata cerca punti a San Siro

 

ToroPreview, verso Inter-Torino: “Che cosa manca per l’Europa?”

