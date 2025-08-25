Questa sera, lunedì 25 agosto, alle 20:45, il Torino di Marco Baroni affronterà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano l'Inter di Cristian Chivu nella sfida valida per la prima giornata di campionato. Il posticipo segna l'esordio nel campionato di Serie A 2025-2026 per entrambe le formazioni. Il match vedrà opposte due squadre che partono con obiettivi diversi, ma comunque con l’ambizione di vivere un campionato da protagoniste. Di seguito, le probabili formazioni e le ultime novità sul match.
PREPARTITA
Verso Inter-Torino: probabili formazioni e ultime news
Le probabili formazioni di Baroni e Chivu e le ultime notizie sulla gara del Meazza di stasera
Le probabili formazioni di Inter-Torino—
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Adams, Vlasic. All. Baroni.
Le ultime notizie—
