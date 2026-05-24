Ultimo appuntamento della stagione allo stadio Olimpico Grande Torino: Torino e Juventus si affrontano nel derby della Mole valido per la trentottesima giornata di Serie A, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. Siamo agli sgoccioli per l'attesissimo derby che chiuderà la stagione. La concentrazione è dunque massima, come confermato anche dalle parole in conferenza stampa del tecnico granata. Dall’altra parte, il club bianconero affronta la gara con la necessità di raccogliere punti fondamentali nella corsa alla Champions League, tenendo conto anche dei risultati provenienti dagli altri campi che potrebbero incidere sulla classifica. Di seguito, tutte le ultime novità della sfida odierna.

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Le probabili formazioni di Torino-Juventus

Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.Roberto D'Aversa

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kululu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, Mckennie, Cambiaso; Conceicao. Boga; Vlasic. Allenatore: Luciano Spalletti.

Dove vedere la partita

Le ultime news sulla gara

Derby della Mole, arriva la risposta del Torino: il punto

In TV la sfida sarà trasmessa in esclusiva su, visibile tramite la piattaforma streaming e attraverso l’app disponibile su smart TV, computer e dispositivi mobili. Gli abbonati potranno inoltre seguire il match anche sul canale 215 di Sky. La telecronaca sarà affidata a Lorenzo Del Papa.

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