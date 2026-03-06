Toro News
Napoli-Torino, le ultime dai campi: riscaldamento per entrambe le formazioni

Napoli-Torino, le ultime dai campi: riscaldamento per entrambe le formazioni - immagine 1
Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Napoli-Torino, gara del 28° turno di Serie A
Redazione Toro News

20:20 -LE PAROLE DI ELMAS

20:15 -LE PAROLE DI CONTE 

20:11 - Riscaldamento per entrambe le formazioni

20:10 - Portieri in campo per il riscaldamento

20:05 -LE PAROLE DI ISMAJLI

20:00 - Iniziano a parlare i protagonisti del match: LE PAROLE DI D'AVERSA

19:50 - Le due formazioni hanno comunicato i ventidue giocatori che prenderanno parte al match a partire dal primo minuto: LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-TORINO

19:45 - Un'ora al fischio d'inizio di Napoli-Torino

19:35 - Nel pomeriggio il Torino FC ha condiviso i giocatori a disposizione per la gara contro il Napoli: I CONVOCATI DEL TORINO

19:25 - La formazione di D'Aversa scenderà in campo in quel dello stadio Diego Armando Maradona con la prima maglia: quella granata

19:15 - Un'ora e mezza al fischio d'inizio della gara tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A

19:10 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Napoli-Torino, gara del 28° turno di Serie A: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

