16:38 - Anche i giocatori del Bologna hanno fatto il loro arrivo allo stadio Olimpico Grande Torino con il pullman
prepartita
Torino-Bologna, le ultime dai campi: squadre arrivate allo stadio
Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Torino-Bologna, gara del 25° turno di Serie A
16:32 - Il pullman del Toro ha già fatto il suo arrivo allo stadio
16:30 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Bologna, gara del 25° turno di Serie A: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati allo stadio.
