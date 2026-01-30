Calciomercato Torino, è successo di tutto: il punto di giornata

Difesa, centrocampo, attacco; entrate, uscite: il punto odierno sul calciomercato del Torino è veramente ampio

Davide Bonsignore Redattore 30 gennaio - 23:33

Il venerdì è forse il giorno più importante della settimana nell'industria musicale: per motivi a me sconosciuti - per mia palese ignoranza - quando gli artisti pubblicano un nuovo album lo fanno sempre di venerdì. Oggi Gianluca Petrachi ha dimostrato che il mondo della musica non è l'unico a soffrire della "legge del venerdì". Accompagnato all'uscita di "Anche gli Eroi Muoiono", il nuovo album di Kid Yugi, nella giornata di oggi, venerdì 30 gennaio, il Torino ha deciso di dare uno scossone dal magnitudo veramente elevato alla propria sessione. Oggi si è rivelato il calciomercato del Torino per quello che sarà... e, forse, per quello che avrebbe voluto essere. Vediamo nel dettaglio le novità del giorno.

Calciomercato Torino: spunti in difesa, una decisione e alcune incognite Andiamo per reparti, perché davvero la mole di eventi di cui c'è da parlare necessita di un'organizzazione non indifferente. La giornata del Torino si è aperta con una grandissima incognita: cosa sarà di Tchoca? I granata avevano chiuso per il difensore brasiliano, ma nell'iter tra le visite mediche e il rientro programmato in patria per risolvere questioni burocratiche ci sono state alcune complicazioni. Così, nel corso del pomeriggio è arrivata la conferma: la trattativa che avrebbe portato il classe 2003 brasiliano in granata è definitivamente saltata, come confermato da una nota ufficiale del Corinthians. Così il Torino, consapevole delle proprie necessità in difesa, è dovuto correre ai ripari. Il profilo scelto è quello di Luca Marianucci, ma i tempi stretti hanno costretto i granata ad accontentarsi sulla formula: il Toro chiude per il difensore del Napoli in prestito secco fino a fine stagione. Una formula che non soddisfa le volontà di Petrachi ma che basta per colmare un buco evidente. Nel mentre sullo sfondo si muovono altre possibilità: i granata risolvono consensualmente il contratto di Adam Masina e si rivolgono ad alcuni profili indiziati per trovare un secondo innesto arretrato: trattativa avanzata per Jappert, del Barracas Central, mentre su scenari secondari appaiono Ranieri della Fiorentina, Kumbulla del Maiorca e Nieling del Modena.

Rivoluzione a centrocampo: una partenza, due arrivi Spostandoci verso la zona centrale del campo, i granata ufficializzano l'uscita che aspettavano da tempo e che sblocca colpi in entrata: il prestito di Asllani dall'Inter si è concluso anticipatamente, con l'albanese che si è diretto verso la Turchia, in zona Besiktas. Nel mentre il Toro non ha perso tempo e, dopo aver completato le visite mediche di Matteo Prati nella mattinata, in serata ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista dal Cagliari, che passa in granata con la formula del prestito oneroso (mezzo milione) con diritto di riscatto (6,5 milioni). Non è, però, l'unico innesto che Petrachi vuole portare sotto la Mole. E soprattutto, non è l'unico centrocampista ad aver già svolto le visite mediche: anche Callum Olusesi ha già provveduto alle visite di rito ed è tornato in Inghilterra per completare le pratiche legate al visto. Il giovanissimo centrocampista del Tottenham (classe 2007) si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Per aggiudicarsi il talento dell'academy del club londinese, il Torino ha battuto la concorrenza della Juventus, che l'avrebbe aggregato alla formazione U23. Petrachi assicura invece all'inglese la diretta partecipazione in prima squadra.

Calciomercato Torino: in attacco un'entrata per un'uscita Repentino il tempo di reazione del Torino anche per quanto riguarda la zona più offensiva. Da giorni si commenta la partenza, ormai prossima all'ufficialità, di Cyril Ngonge: l'esterno belga non sarà più un elemento a disposizione di Baroni ma terminerà la stagione con i catalani dell'Espanyol, che avranno la possibilità di esercitare il riscatto a giugno. Quest'uscita ha spinto il DS Petrachi a cercare, come forse non era inizialmente previsto, un sostituto. Detto, fatto: il Toro pesca in Croazia, precisamente a Zagabria. È fatta per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto (fissato intorno ai 4 milioni di euro) di Sandro Kulenovic, punta centrale croata della Dinamo Zagabria. Il classe 1999 è un elemento di peso (191 cm di altezza) che potrà far comodo alle rotazioni offensive del tecnico granata. Seguiranno aggiornamenti. Ma per oggi, sembra ci sia abbastanza materiale per far uscire un album.