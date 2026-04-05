Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Pisa-Torino, gara del 31° turno di Serie A
D’Aversa presenta Pisa-Torino: “Parola d’ordine è pretendere. Su Petrachi e il blocco italiano…” (VIDEO)
17:58 - Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale dell'incontro PISA-TORINO LIVE
17:55 - LE PAROLE DI AEBISCHER
17:52 - LE PAROLE DI HILJEMARK A SKY
17:48 - LE PAROLE DI SIMEONE
17:37 - LE PAROLE DI D'AVERSA
17:26 - I giocatori del Toro sono in campo per il consueto riscaldamento
17:20 - Sono scesi in campo i portieri per il riscaldamento
17:05 - LE FORMAZIONI UFFICIALI: Kulenovic al fianco di Simeone
17:00 - La Cremonese intanto cade sul campo del Bologna e resta a 27 punti. Il Toro può ora allungare e andare a +9 dai grigiorossi.
16:35 - La lista dei giocatori convocati da D'Aversa: out Zapata
16:30 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Pisa-Torino, gara del 31° turno di Serie A: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati all'Arena Garibaldi.
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