19:30 - Nel pomeriggio il Torino FC ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la gara contro il Parma: I CONVOCATI DI D'AVERSA
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Torino-Parma, le ultime dai campi: granata in ricognizione del terreno di gioco
Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Torino-Parma, gara del 29° turno di Serie A
19:25 - La formazione di Roberto D'Aversa è in campo per la ricognizione del terreno di gioco
19:20 - Anche il Parma è arrivato allo stadio Olimpico Grande Torino con il pullman ufficiale
19:15 - Il pullman del Torino ha fatto il suo arrivo allo stadio
19:15 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Parma, gara del 29° turno di Serie A: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.
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