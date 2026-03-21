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Milan-Torino, le ultime dai campi: seguite il live qui con noi su Toro News

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Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Milan-Torino, gara del 30° turno di Serie A
Redazione Toro News

17:45 - Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale dell'incontro: MILAN-TORINO LIVE

17:40 - Venti minuti al fischio d'inizio di Milan-Torino a San Siro

17:32 - Nel pomeriggio alcuni tifosi si sono recati sotto la sede di RCS per contestare Cairo: il racconto 

17:30 -LE PAROLE DI ALLEGRI

17:25 -LE PAROLE DI D'AVERSA

17:21 -LE PAROLE DI BARTESAGHI

17:20 - Toro in campo per il riscaldamento

17:15 -LE PAROLE DI OBRADOR

17:05 - Giampaolo vince all'esordio con la Cremonese: lombardi a -6 dal Toro. LA CLASSIFICA DI SERIE A

17:00 -LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH

16:45 - Nel pomeriggio il Torino ha reso nota la lista dei convocati granata per la gara contro il Milan: I CONVOCATI DI D'AVERSA

16:35 - Il Torino scenderà sul campo di San Siro con la terza maglia

16:30 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Milan-Torino, gara del 30° turno di Serie A: seguite tutte le ultime novità sul prepartita di questo match grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino.

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