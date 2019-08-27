Torino, cosa sappiamo sull'Europa Conference League
Europa / Tra due anni comincerà una nuova competizione europea: cosa può succedere per il Toro?
Europa / Tra due anni comincerà una nuova competizione europea: cosa può succedere per il Toro?
Europa League / Frame dopo frame il focus sulle tre marcature del ritorno del play-off. Non basta il timbro di Belotti, il suo 77° in maglia granata
Confronto / Serviva un miracolo al tecnico granata, che ha infuso la giusta mentalità ai suoi: l'allenatore portoghese si gode le sue individualità
Europa League / Besiktas, Braga e Slovan Bratislava sulla strada del Wolverhampton. I gironi completi di Europa League
Multimedia / Il collegamento a fine partita dal Molineux Stadium
Le voci / Le parole del centrocampista granata al termine del match del Molineux
Multimedia / Le parole del centrocampista granata al termine della partita al Molineux
Le voci / Il presidente granata è intervenuto a fine partita
Multimedia / Il tecnico dei Wolves è intervenuto in sala stampa dopo il match
Le voci / Le parole del tecnico del Torino nel post partita
Le voci / Il tecnico dei Wolves soddisfatto della gara dei suoi è intervenuto in conferenza stampa
I voti di TN / Belotti raggiunge Bianchi, è il miglior Baselli da inizio campionato. Mazzarri paga le tante assenze
Al 90' / Il gol di Belotti riaccende una fiammella di speranza, ma subito dopo Dendoncker rimette le cose a posto per i padroni di casa: alla fase a gironi ci va il Wolverhampton, più completo e più…
Tabellino / Si spengono i sogni dei ragazzi di Mazzarri al Molineux
Al 45' / I granata giocano ma l'ariete messicano segna: ora al Toro servono tre gol nella ripresa
Diretta TN / Seguite con noi il live del ritorno dei playoff di Europa League
Le voci / Il presidente granata interviene nel prepartita
Prepartita / C'è tanta attesa per il match, seguite con noi i minuti prima della partita
Verso il match / Bremer dovrà sostituire Nkoulou al centro della difesa, Bonifazi un'occasione europea
Verso il match / Ai ragazzi di Mazzarri serve vincere con due gol di scarto o segnando più di 3 gol
Multimedia / Dentro o fuori. Alle 20.45 i ragazzi di Mazzarri sbarcheranno nella casa dei Wolves. Si riparte dal 2-3 dell'andata. Ecco le statistiche delle due squadre
Focus on / Lo storico stadio del Wolverhampton è stato costruito nel 1889
Le parole / Il presidente del Torino ai microfoni della BBC: "Il nostro stadio è il Filadelfia. Anche noi vorremmo fare uno stadio simile a quello che ha il Wolverhampton"
Probabili formazioni / Ecco le possibili scelte del tecnico Espirito Santo
Europa League / Il difensore inglese è pronto per il ritorno con il Torino: "L'inizio di stagione è stato difficile, ma siamo solo all'inizio"
Diretta TN / Le parole del tecnico granata alla vigilia del playoff di ritorno contro il Wolverhampton
Europa League / Il tecnico dei Wolves alla vigilia del match di ritorno del "Molineux". "Si parte dallo 0 a 0 e la partita sarà diversa rispetto a settimana scorsa"
Focus / Il direttore di gara spagnolo porta bene alle italiane, l'anno scorso su 4 incontri 3 vittorie e una sconfitta ai rigori
Verso il match / Il quartetto spagnolo dirigerà la gara di ritorno contro i Wolves